محافظ أسوان يوجه بتشغيل خدمة الإستقبال بمستشفى الصدر على مدار اليوم

التقى اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان باللجان الميدانية التى تفقدت مستشفى الصدر بمدينة أسوان واللجنة التى تفقدت عيادات التأمين الصحى الشاملة بمدينة إدفو.

قرر اللواء مجدى حجازى إعادة مرور اللجنتين على مستشفى الصدر بأسوان وعيادات التأمين الصحى بإدفو بعد 15 يوما للمتابعة والاطمئنان على تلافى كافة الأخطاء والملاحظات ا الإدارية والمالية والفنية، وإعادة تشغيل خدمة الاستقبال بمستشفى الصدر على مدار اليوم من خلال إحدى العيادات الخارجية .

وقرر محافظ أسوان إيفاد لجنة إدارية ومالية برئاسة مدير من ذوى الخبرة لعيادات التأمين الصحى بإدفو لتصحيح كافة الملاحظات التى أظهرتها اللجنة مع صقل وتدريب العاملين بها الأمر الذى سيعمم فى مديريات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى، خاصة بأقسام الشئون المالية والمخازن وشئون العاملين بهدف مواجهة الفساد والقصور الإدارى بشكل حاسم وعملى .

وكلف مجدى حجازى مدير عام الصحة بسرعة وضع آلية وحل واقعى لمواجهة مشكلة التخلص من المخلفات الطبية على مستوى جميع المستشفيات والمراكز الطبية من خلال تخصيص موقع لتجميعها بأفضل المواصفات البيئية والصحية وبشكل دورى مع وضع برنامج زمنى لجمعها ثم نقلها للمحارق المخصصة لها بمحافظة الأقصر .

وأكد محافظ أسوان على تعميم تركيب مفارم للمخلفات الطبية بكل مستشفى للتخلص الآمن من المخلفات بعد جمعها، خاصة أن هذه المفارم ليس لها أى تأثير على البيئة المحيطة صحياً أو بيئياً .

ولفت حجازى إلى أن المحافظة ستتحمل تكلفة انتقالات إستشارى وأخصائى منظار الأمراض الصدرية، بجانب الاستعانة بأخصائى آخر من محافظة الأقصر لسد العجز بمستشفى الصدر مع تدريب الكوادر الطبية بها .

ووجه حجازى بتشكيل لجنة من البيئة والحماية المدنية والصحة للتأكد من توافر عوامل الأمان والاشتراطات البيئية فى وحدة تشغيل الغازات بالمستشفى .

كما كلف مجلس مدينة أسوان بمعاينة ميدانية لدراسة إعادة إنشاء الجزء المتبقى من سور المستشفى بعد إزالة التعديات عليه، وقيام الطب البيطرى بمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة، فضلاً عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بوضع حل فنى لمشكلة طفح مياه الصرف الصحى .

وأشار محافظ أسوان إلى ضرورة الإعلان بشكل واضح عن منظومة صرف الأدوية للمرضى المترددين على عيادات التأمين الصحى سواء الأدوية المنصرفة من خلال صيدليات التأمين الصحى أو الصيدليات التجارية، مع الإعلان عن مواعيد تواجد الأطباء بالعيادات خاصة فى التخصصات التى بها عجز فى الأطباء.

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