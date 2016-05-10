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متخافيش على شكلك.. 3 طرق تجميلية حديثة لتعويض استئصال الثدى

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متخافيش على شكلك.. 3 طرق تجميلية حديثة لتعويض استئصال الثدى متخافيش على شكلك.. 3 طرق تجميلية حديثة لتعويض استئصال الثدى
أكد الدكتور تامر فادى أستاذ جراحة الأورام بطب المنصورة خلال المؤتمر الأفريقى الأول للسرطان الذى اختتمت أعماله مؤخرا بالقاهرة أن تجميل الثدى له طرق مختلفة ومتعددة لإعادة بناء الثدى.

وقال فادى تصريحه لـ"اليوم السابع" إنه يمكن زرع سليكون بدلا من الثدى الطبيعى، ويتم وضعه تحت العضلة مكان استئصال الثدى داخليا أو أخذ جزء من أى عضلة بجسم السيدة سواء من البطن أو من الظهر، موضحا أنه يتم أخذ العضلة بالكامل بعضلاتها وجلدها ووضعها مكان الثدى الذى تم استئصاله، مشيرا إلى أن هناك طرقا مختلفة لإعادة بناء الثدى بشكل تجميلى بعد استئصاله نتيجة الإصابة بالسرطان.

وأشار إلى أنه يمكن الاستعانة بعضلات البطن السفلية أو عضلات الظهر والاستعانة بأى منهما وخصوصا فى السيدة التى تعانى من دهون وترهلات فى البطن ونقلها ووضعها مكان الثدى مؤكدا أن هناك طرقا أخرى جديدة وهو حقن إما الاكتفاء بها أو الاستعانة بالسيلكون أيضا.


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