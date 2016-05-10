3 أسباب خفية وراء هروب طفلك من التجمعات العائلية

الدكتورة مى إسماعيل – أخصائى أمراض النفسية بمستشفى العباسية للصحة النفسية – أوضحت خلال حديثها لـ"اليوم السابع"، أن هناك عوامل كثيرة تجعل هذا الطفل هاربا من مثل هذه اللقاءات وهى غالبا ما تكون صادرة إما عن الأبوين أو الأقارب والمعارف ومنها:
- الانتقاد المستمر للطفل وأفعاله وأخطاؤه دون ملل
>- التعليق على كل تصرف للطفل يقوم به بشكل سلبى أو بتعليق، فلا يمر موقف له دون أن تتم ملاحظته وتقييمه
>- إحساس الطفل بأنه مراقب طوال الوقت وخاضع للتقيم فلا يتمتع بحريته كطفل
>- المقارنة بيه وبين غيره من الأطفال فى العائلة وبشكل واضح، وإطلاق الأحكام السلبية عليه، على سبيل المثال "أنت شيطان وابن خالتك ملاك وبيسمع الكلام"
>- شعور الطفل دائما خلال التجمعات بأنه مكان غير مريح، وغير واثق فى ذاته فيفضل الانطوائية
>- التقييد المستمر للطفل فى الجلوس والحركة "اقعد، وطى صوتك، ماتقولش، متعملش" والأوامر التى لا تنتهى
>- يشعر الطفل بأن التجمعات قيد وعقاب وليست نزهة ولا ترفيها
>- ماتضربهوش.. الضرب يصيب الأطفال بالعدوانية والمشاكل العقلية وضعف الإدراك
- ماتضربهوش.. الضرب يصيب الأطفال بالعدوانية والمشاكل العقلية وضعف الإدراك