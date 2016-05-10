"ديكورات" افريقية في منازل النجمات

يُعرف الطراز الافريقي بنعومته وقوّته في آن! وهو يتكشّف عن لمسات جماليّة تطال الألوان والخامات، فإذا رغبت في الذهاب بخيالك إلى البراري وخيوط الشمس الذهبيّة ودفء افريقيا، رافقي "سيدتي. نت" في منازل نجمات شهيرات اعتمدن الطراز الافريقي الجاذب في "ديكورات" مساحاتهن.

1. نيكول ريتشي Nicole Richie

تهيمن لمسات أفريقية على "ديكورات" الصالون، في منزل نيكول ريتشي Nicole Richie الواقع في "لوس أنجلوس"، حيث ينعم بإطلالة مباشرة على الحديقة الخارجية، من خلال واجهات الزجاج الضخمة. كما يشهد على أعمال الخشب بصورة فنيّة في تصميم السقف العالي. كذلك، يعكس الجدار المكسو بقطع الحجارة التي تحوط الموقد أجواء افريقيا.

2. أوبرا وينفري Oprah Winfrey

يخيّم الطراز الافريقي على دواخل منزل مقدّمة البرامج الحوارية الأمريكية أوبرا وينفري Oprah Winfrey. في هذا الإطار، تبدو أعمال الحجر واضحةً على جدران غرفة المعيشة، وتنسجم بشكل لافت مع الأرضية المشغولة من البلاط الموشح بالألوان الترابية. كما تلعب "الأكسسوارات" الوافرة دور البطولة في هذه المساحة، لا سيما التماثيل والأواني الخشبية والخزفية، بالإضافة إلى النبات الطبيعي. وللإضاءة الخافتة حضور هادف إلى إضفاء لمسة دافئة محببة في الأرجاء.

3. درو باريمور Drew Barrymore

في منزل الممّثلة الأمريكيّة درو باريمور Drew Barrymore الواقع في ولاية "كاليفورنيا"، تحلّ الألوان الدافئة على الصالون الذي يضمّ أريكة ومقعداً يغطّيهما القماش الأبيض. تتوسطهما طاولة منخفضة ذات سطح يكسوه القماش. ويتصدّر الغرفة موقدٌ تعلوه لوحة محاطة بإطار خشب أنيق. وقد زينت المالكة أرضية الغرفة الخشب بقطع سجاد مخطّطة بالأبيض والبني الداكن على شكل نقش الحمار الوحشي.