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ولى ولى العهد السعودى يلتقى بالدوحة أمير قطر

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ولى ولى العهد السعودى يلتقى بالدوحة أمير قطر ولى ولى العهد السعودى يلتقى بالدوحة أمير قطر
اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد السعودى النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع فى الدوحة اليوم مع الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر.

وذكرت وكالة الأنباء انه جرى- خلال الاجتماع- استعراض العلاقات بين البلدين، ومجالات دعمها ومواصلة تطويرها فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث فى المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها، بما يسهم فى أمن واستقرار المنطقة.

وكان ولى ولى العهد السعودى قد وصل إلى قطر فى وقت سابق اليوم.
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مصر 365

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