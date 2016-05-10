فتش عن الخدمة المدنية.. مشادات بلجنة القوى العاملة بالبرلمان بسبب العلاوات

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشادات خفيفة بين بعض النواب من بينهم النائبين هيثم الحريرى وأحمد الشرقاوى مع النائب إيهاب غطاطى – عضو ائتلاف دعم مصر ، وذلك أثناء مناقشة المادة 37 بمشروع قانون الخدمة المدنية الخاصة بالعلاوات، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن.

وشهد الاجتماع اختلاف فى وجهات النظر حول قيمة العلاوة بعد مطالبة "الشرقاوى" و"الحريرى" وخالد عبد العزيز شعبان بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى، فيما دافع "غطاطى" عن وجهة نظر الحكومة فى مشروعها.

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