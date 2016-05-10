أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يرد على أحد ضيوف عمرو أديب هاجم برنامج لعلهم يفقهون -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... ربنا لم يشرح القرأن والتفسير شئ غير مقدس -
ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
محافظ الغربية يزور مصابي تفجير مارجرجس بمستشفيات الجامعة -
رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية -
علي عبدالعال: «الطوارئ» تطبق على الإعلام والصحافة.. وتطبيق القانون على المخالف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

فتش عن الخدمة المدنية.. مشادات بلجنة القوى العاملة بالبرلمان بسبب العلاوات

Google+ Print
فتش عن الخدمة المدنية.. مشادات بلجنة القوى العاملة بالبرلمان بسبب العلاوات فتش عن الخدمة المدنية.. مشادات بلجنة القوى العاملة بالبرلمان بسبب العلاوات
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشادات خفيفة بين بعض النواب من بينهم النائبين هيثم الحريرى وأحمد الشرقاوى مع النائب إيهاب غطاطى – عضو ائتلاف دعم ، وذلك أثناء مناقشة المادة 37 بمشروع قانون الخدمة المدنية الخاصة بالعلاوات، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن.

وشهد الاجتماع اختلاف فى وجهات النظر حول قيمة العلاوة بعد مطالبة "الشرقاوى" و"الحريرى" وخالد عبد العزيز شعبان بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى، فيما دافع "غطاطى" عن وجهة نظر فى مشروعها.


>لجنة القوى العاملة بالبرلمان توافق بالإجماع على مشروع قانون النقابات العمالية فى حضور الوزير.. وتؤكد: مد الدورة النقابية ضرورة والتعديل ينقذ العمل النقابى من "لغم" الإخوان ويلغى قانون "97"

على عبد العال يرفض سفر النواب لحضور ورشة تدريبية بدولة "حديثة برلمانيا"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش

رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية

رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية

زواج مصري بقرار جمهوري وموافقة السيسي شخصياً عليه ونشره في الجريدة الرسمية

زواج مصري بقرار جمهوري وموافقة السيسي شخصياً عليه ونشره في الجريدة الرسمية

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش