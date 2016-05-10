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"حقل بترول".. السبب الخفى وراء احتجاز الصيادين المصريين بتونس

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"حقل بترول".. السبب الخفى وراء احتجاز الصيادين المصريين بتونس "حقل بترول".. السبب الخفى وراء احتجاز الصيادين المصريين بتونس
كشف عمرو الشوكى، أحد الصيادين العائدين من الأراضى التونسية، تفاصيل رحلتهم الشاقة واحتجزهم لدى السلطات التونيسية، موضحا أنه تم إلقاء القبض عليهم بسبب قربهم من أحد حقول البترول، والتى علموا بعدها أنها من المناطق المحظور الصيد فيها، مشيرا إلى أنهم كانوا يبعدوا 500 متر من هذا الحقل فى حين أن المسافة المسموح بها هى 1000 متر.

وأضاف فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، فور وصوله مطار القاهرة أن السلطات التونسية تعاملت معهم بطريقة جيدة، وأخبرت الخارجية المصرية ونقابة الصيادين بكفر الشيخ بالأمر لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح الصياد أنهم كانوا 14 صيادًا على متن المركب المحتجز هناك، وأن 11 صياداً فقط هم من عادوا على متن الطائرة فى حين بقى 3 صيادين هناك من أجل العودة بالمركب مرة أخرى.

وكانت وزارة الخارجية نجحت فى إعادة 11 صيادين من أصل 14 صياد تونس بعد إلقاء القبض عليهم للصيد فى المياه الإقليمية التونسية، وهم: عمرو الشوكى، وعماد خلف، محمود الشوكى، ومحمد الصول، وتامر عبدالمعطى، ومختار عرفة، وعلى درويش، وليد عباسى، وحميد الشوكى، وسليمان داود، وأحمد الحداد، وأحمد عبدالجيد، وأحمد رفعت رمضان.

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>بالصور.. عودة 11 صيادا مصريا من المحتجزين فى تونس لمطار القاهرة

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