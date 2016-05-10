"حقل بترول".. السبب الخفى وراء احتجاز الصيادين المصريين بتونس

وأضاف فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، فور وصوله مطار القاهرة أن السلطات التونسية تعاملت معهم بطريقة جيدة، وأخبرت الخارجية المصرية ونقابة الصيادين بكفر الشيخ بالأمر لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح الصياد أنهم كانوا 14 صيادًا على متن المركب المحتجز هناك، وأن 11 صياداً فقط هم من عادوا على متن الطائرة فى حين بقى 3 صيادين هناك من أجل العودة بالمركب مرة أخرى.
وكانت وزارة الخارجية نجحت فى إعادة 11 صيادين من أصل 14 صياد تونس بعد إلقاء القبض عليهم للصيد فى المياه الإقليمية التونسية، وهم: عمرو الشوكى، وعماد خلف، محمود الشوكى، ومحمد الصول، وتامر عبدالمعطى، ومختار عرفة، وعلى درويش، وليد عباسى، وحميد الشوكى، وسليمان داود، وأحمد الحداد، وأحمد عبدالجيد، وأحمد رفعت رمضان.
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>بالصور.. عودة 11 صيادا مصريا من المحتجزين فى تونس لمطار القاهرة