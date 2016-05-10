باحث في الشئون الإسلامية يكشف أسباب تجنيد “داعش” للأطفال

أوضح الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أحمد بان، اليوم الثلاثاء، أن الأرقام المتدوالة حول تجنيد الجماعات الإرهابية للأطفال في سورية غير دقيقة، خاصة في ظل سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي بمفرده على مساحة يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، إلى جانب أن عدد الطلاب المنقطعين عن المدارس بلغ 3.5 مليون طالب.

وأضاف بان خلال لقائه على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية سينار سعيد، أنّه يُمكن التوقع بأنّ نسبة المنضمين لتنظيم داعش الإرهابي في المناطق المسيطر عليها هذا التنظيم، تقارب الـ 10% من عدد السكان، كما أنّه يُعد رقمًا مخيفًا”.

وأوضح بان أن أسباب تجنيد تنظيم داعش الإرهابي للأطفال هو كون العنصر البشري في ذلك العمر لا يحتاج الى مجهود ذهني كبير في إقناعه بأفكار أو توجهات التنظيم، ولا يتعدى الأمر تقديم بعض الإغراءات المادية أو المرتبطة بالمرحلة العمرية للطفل، لافتًا الى أنّ إعداد جيل جديد ينشأ على ثقافة الإرهاب وتدرب عليها منذ صغره، الغرض الأساسي لتجنيد الأطفال من قبل داعش.