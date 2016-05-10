إنتاج لوحة لـ«فان جوغ» باستخدام 4 ملايين زجاجة بلاستيكية

صممت شركة تايوانية، نسخة عملاقة من لوحة الرسام الهولندي العالمي “فينسنت فان جوخ” “ستاري نايت”، بواسطة أربعة ملايين زجاجة بلاستيكية ملونة لانتاج، وذلك لتشجيع إعادة تدوير القمامة.

وافتُتحت اللوحة التي تغطي 53 هكتارًا في متنزه “ستاري باردايس” عند أطراف مدينة كيلونج في تايوان أمام الجمهور في بداية هذا العام في ذكرى مرور 125 عامًا على وفاة “فان جوخ”، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وقال “ايسين يه” مسؤول العلاقات العامة في شركة يونيسون للتطوير، التي تبنت هذا المشروع،: ‘‘نفكر في دمج فكرة حماية البيئة بالزجاجات “التي أعيد تدويرها”، وهذا المنظر الطبيعي لخلق قطعة فنية حتى يمكن للجميع أن يعرف الجانب الآخر من إعادة التدوير’’.

وكان “فان جوخ” قد انتهى من اللوحة الأصلية عام 1889، وذلك قبل عام من وفاته مستخدمًا الألوان الزيتية على قماش من الكتان.