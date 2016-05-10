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حاكم دبى من المنتدى الإعلامى العربى.. "لا إنسان بدون إعلام"

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حاكم دبى من المنتدى الإعلامى العربى.. "لا إنسان بدون إعلام" حاكم دبى من المنتدى الإعلامى العربى.. "لا إنسان بدون إعلام"
نشر محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى صورا من مشاركته فى المنتدى الإعلامى العربى بدورته الـ15 فى دولة الإمارات، مشدداً على فخرهم باستضافته سنوياً ووصفه بـ"ساحة الحوار".

وقال حاكم دبى فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر: "‏أثناء حضورى المنتدى الإعلامى العربى بدورته الـ15.. ساحة للحوار، ومساحة لتبادل الأفكار، وحدث إعلامى سنوى نفخر باستضافته".

وأضاف: " ‏الإعلام بأبعاده الإنسانية، وأدواره المجتمعية، وواجباته التاريخية هو شعار هذا المنتدى.. ولا إنسان بدون إعلام، ولا إعلام بدون إنسانية".

محمد بن راشد ، دبي، المنتدى الإعلامى العربى ، الإمارات (1)

محمد بن راشد ، دبي، المنتدى الإعلامى العربى ، الإمارات (2)

محمد بن راشد ، دبي، المنتدى الإعلامى العربى ، الإمارات (3)

محمد بن راشد ، دبي، المنتدى الإعلامى العربى ، الإمارات (4)


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