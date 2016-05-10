اتفاق لتزويد الأردن منظومة صواريخ "تاو" الأمريكية

> أعلنت شركة ريثيون الأمريكية الثلاثاء أنها وقعت مع الأردن اتفاقا لتزويده منظومة صواريخ "تاو" الموجهة لاسلكيا والمضادة للدروع.

وقالت الشركة فى بيان على هامش معرض "سوفكس 2016" للصناعات الدفاعية فى عمان أنها وقعت مع الأردن اتفاقا "لشراء صواريخ "تاو" التى يتم اطلاقها من انبوب باستخدام أنظمة تعقب بصرى وتوجيه لاسلكى".

وأضافت أنها ستقوم بتسليم الأردن الصواريخ ابتداء من العام الحالى، مؤكدة أن هذا السلاح "يتيح دقة عالية فى الإصابة وبكلفة منخفضة"، لكن الشركة لم تحدد قيمة الصفقة أو عدد الصواريخ.

ونقل البيان عن سكوت سبيت، مدير برامج صواريخ "تاو" لدى الشركة، قوله أن "شركاءنا الدوليين يعتمدون على ما توفره صواريخ "تاو" من دقة عالية فى اصابة الأهداف بعيدة المدى، ونحن ملتزمون بتقديم هذه القدرات لهم خلال السنوات المقبلة".

وتعد صواريخ "تاو" سلاحا رئيسيا مضادا للدروع وتمتاز بدقتها ومداها الطويل وتستخدم بشكل واسع حول العالم، وادى حصول المعارضة السورية المسلحة للمرة الأولى على صواريخ "تاو" عام 2014 إلى نقلة نوعية فى مستوى القتال ضد الجيش السورى النظامى فى النزاع الدائر منذ عام 2011.

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