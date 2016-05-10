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وفاة الممثل وليام سكاليرت عن 93 عاماً

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الثلاثاء 10-05-2016 14:22

فارق الممثل الشهير وليام سكاليرت William Schallert الحياة عن عمر ناهز الـ93 عاماً، في منزله في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
وأكد خبر وفاة الممثل، الذي اشتهر في دور الأب في كوميديا المواقف التلفزيونية في الستينيات " he Patty Duke Show "، ابنه ادوين Edwin.
وأشار ادوين إلى أن والده لم يعانِ قبل الوفاة، إلا أنه لم يحدد سبب الوفاة.
يذكر أن سكاليرت ظهر في عروض كثيرة عبر تاريخ التلفزيون، وقام بأداء المئات من الأدوار بصوته فقط، وتولى رئاسة نقابة ممثلي السينما من عام 1979 حتى عام 1981.

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