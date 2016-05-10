ملكة جمال الشرق الأوسط: لهذه الأسباب اخترت الانطلاق من الدراما التركية

الرياض_وليد عنتر

تواصل المغربية حليمة السعيدي ملكة جمال الشرق الأوسط تصوير دورها في مسلسل "البيت الكبير" التركي العربي المشترك هذه الأيام بمدينة انطاليا في تركيا، في أولى تجاربها التمثيلية.

وأوضحت حليمة السعيدي أنها مشغولة حالياً بتصوير مشاهدها في المسلسل حيث ينصب تركيزها على تجويد الأداء وتجسيد دورها وفقاً لرؤية المخرج التركي، معبرة عن أمنياتها بأن يحالفها النجاح في أول عمل فني لها، وشددت على أن فكرة تقديم عمل عربي خاص للسوق التركي أمر في غاية الأهمية، واعتبرت ذلك خطوة ذكية جداً من القائمين على المسلسل، مبينة أنها تنتظر العرض في شهر رمضان لمعرفة آراء الجمهور.

وأكدت أنها تلقت عدة عروض للمشاركة في أعمال درامية عربية منذ فوزها بلقب ملكة جمال الشرق الأوسط ولكنها اعتذرت عنها، مشيرة إلى أنها اختارت المشاركة في "البيت الكبير" لأنه عملاً مختلفاً شكلاً ومضموناً عن جميع النصوص التي عُرضت عليها لذلك قررت أن تبدأ مشوارها في مجال التمثيل انطلاقاً من هذا العمل لا سيما وأنه يجمع نخبة مميزة من الفنانين من العالم العربي وتركيا وهذا سيفتح لها الباب واسعاً أمام أعمال أخرى حسب تعبيرها.

وقالت حليمة السعيدي ملكة جمال الشرق الأوسط لـ "سيدتي نت": "رغم أن هذا العمل تجربتي الأولى في مضمار التمثيل لكنني لم أجد أي صعوبات؛ بفضل البروفات الطويلة التي سبقت التصوير، فضلاً عن التعاون الكبير الذي وجدته من المخرج التركي خيال أصلان والزملاء وبقية فريق عمل "البيت الكبير" وأنا ممتنة لهم جميعاً".

وكانت حليمة السعيدي فازت بلقب ملكة جمال الشرق الأوسط في الحفل الذي أقيم في لبنان العام الماضي 2015.

يشار إلى أن "البيت الكبير" أول مسلسل عربي موجه لتركيا، بمشاركة نجوم عرب وأتراك، ويتكون من 30 حلقة ومدة الحلقة 45 دقيقة، ضمن أحداث متصلة غير منفصلة، وسيتم دبلجته باللغة التركية وعرضه في تركيا خلال شهر رمضان القادم حيث سيعرض على قناة TRT التركية الناطقة بالعربية وقنوات ستار تي في وقناة كنال دي التركية، كما سيعرض في الشهر الفضيل على عدة قنوات عربية ومنها mbc وتلفزيون دبي وقطر والكويت والراي وأبوظبي والنهار ودويزيم المغربية والتلفزيون التونسي والتلفزيون الجزائري وقناة العراقية وقناة الأردن وLBC اللبنانية.

والمسلسل تركي عربي مشترك يضم ممثلين من عدة دول عربية بالإضافة إلى تركيا، وهو من إنتاج شركة "الصدف" التابعة للفنان حسن عسيري، وتأليف علاء حمزة، وإخراج التركي خيال أصلان، وإشراف فني عمر الديني، وبطولة: حسن عسيري وديمة بياعة ومريم حسين وحامد مرزوق ومحمد الحجي وفيصل العمري وعبد العزيز السكيرين وجيرار أغا وابتسام أوكادير وحليمة السعيدي ملكة جمال الشرق الأوسط، إضافة إلى سردار المشهداني وأسماء صائب أفندي ومصطفى ياباش وإيزكي من تركيا.