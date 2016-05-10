أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يرد على أحد ضيوف عمرو أديب هاجم برنامج لعلهم يفقهون -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... ربنا لم يشرح القرأن والتفسير شئ غير مقدس -
ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
محافظ الغربية يزور مصابي تفجير مارجرجس بمستشفيات الجامعة -
رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية -
علي عبدالعال: «الطوارئ» تطبق على الإعلام والصحافة.. وتطبيق القانون على المخالف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

"هاكر" يورط مروة محمد مع هيفاء حسين وشيماء سبت

Google+ Print

الثلاثاء 10-05-2016 14:45

الرياض_ وليد عنتر

صرحت الفنانة مروة محمد أنّها تعرضت لسرقة حسابها على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات، مبينة أنها قامت بعمل حساب جديد باسم "#مروة_محمد".
وقالت لـ"سيدتي نت": "الهاكر الذي قام بسرقة حسابي تواصل معي وطلب مني مبالغ مالية مقابل إعادة الحساب منذ فترة، ومؤخراً سرق أيضاً حساب الفنانة هيفاء حسين على تويتر، حيث تفاجأت بأن هيفاء تراسلني على تويتر وتطلب مني أن أصوت لها في مسابقة أفضل مسلسل بداعي أن لديها عمل جديد، واستغربت أن تطلب ذلك ومسلسلها لا يزال في مرحلة التصوير ولم يعرض بعد، ثم أرسلت لي رابطاً وبالفعل قمت بالتصويت لها، وبمجرد فتح الرابط تم سرقة حسابي".
وأكدت أنّ نفس هذا الهاكر وبذات الطريقة سرق حساب الفنانة شيماء سبت ونرمين محسن التي أعاد إليها الحساب مرة أخرى وغيرهن من الفنانات، موضحة أن من يقوم بتلك السرقات إنسان غير محترم ومتطفل ولص يسرق تعب غيره، وأضافت: "لا أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل".
يشار إلى أن مروة محمد ستطل خلال شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل "شد بلد" الذي تلعب بطولته أمام أسعد الزهراني وعدد من النجوم ومن إخراج عبدالخالق الغانم ويعرض على شاشة روتانا خليجية، كما تشارك في بعض حلقات مسلسل "مستر كاش" أمام الفنان عبدالله السدحان ويعرض على التلفزيون السعودي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي