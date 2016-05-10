"هاكر" يورط مروة محمد مع هيفاء حسين وشيماء سبت

الرياض_ وليد عنتر

صرحت الفنانة مروة محمد أنّها تعرضت لسرقة حسابها على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات، مبينة أنها قامت بعمل حساب جديد باسم "#مروة_محمد".

وقالت لـ"سيدتي نت": "الهاكر الذي قام بسرقة حسابي تواصل معي وطلب مني مبالغ مالية مقابل إعادة الحساب منذ فترة، ومؤخراً سرق أيضاً حساب الفنانة هيفاء حسين على تويتر، حيث تفاجأت بأن هيفاء تراسلني على تويتر وتطلب مني أن أصوت لها في مسابقة أفضل مسلسل بداعي أن لديها عمل جديد، واستغربت أن تطلب ذلك ومسلسلها لا يزال في مرحلة التصوير ولم يعرض بعد، ثم أرسلت لي رابطاً وبالفعل قمت بالتصويت لها، وبمجرد فتح الرابط تم سرقة حسابي".

وأكدت أنّ نفس هذا الهاكر وبذات الطريقة سرق حساب الفنانة شيماء سبت ونرمين محسن التي أعاد إليها الحساب مرة أخرى وغيرهن من الفنانات، موضحة أن من يقوم بتلك السرقات إنسان غير محترم ومتطفل ولص يسرق تعب غيره، وأضافت: "لا أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل".

يشار إلى أن مروة محمد ستطل خلال شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل "شد بلد" الذي تلعب بطولته أمام أسعد الزهراني وعدد من النجوم ومن إخراج عبدالخالق الغانم ويعرض على شاشة روتانا خليجية، كما تشارك في بعض حلقات مسلسل "مستر كاش" أمام الفنان عبدالله السدحان ويعرض على التلفزيون السعودي.