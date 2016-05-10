ريهام سعيد تكذّب قناة "النهار"

أعربت الإعلامية ريهام سعيد عن حزنها الشديد لتوقف برنامجها "صبايا الخير" لمدّة طويلة بعد قضية "فتاة المول".

وقالت ريهام في حلقة الأمس من البرنامج إنّ حزنها سببه أنّ ناس كثيرين تأذوا ومرضى ماتوا وبيوت خربت وأطفال تشردوا.

واعتذرت ريهام من كل من تضرّر من قرار الوقف قائلة: "أنا آسفة لكل واحد تأذى، نحن لم نتأذ فنحن نعيش ونأكل ونشرب ونسير على أقدامنا".

اللافت أن ريهام قالت إنّ هناك أشخاص مرّ عليهم السن المفترض أن يجروا فيه عمليات زرع القوقعة، علماً بأن البرنامج لم يتوقف سوى 6 أشهر فقط.

وأضافت ريهام أن الله عندما يغلق باب رزق يفتح باباً أوسع، ولكن من تضرّر في النهاية هم المرضى وكل شخص احتاج إليها ولم يجدها.

ولا تعرف ريهام أنها بهذه التصريحات تكذّب قناة "النهار" التي يعرض عليها البرنامج، والتي أصدرت بياناً منذ اندلاع الازمة قالت فيه إنّ الحالات المرضيّة لن تتأثر وسيتم متابعتها بشكل عادي.