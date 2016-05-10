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محافظ الاسماعيلية يستقبل رئيس شركة المياه لبحث سبل التنمية بالمحافظة

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محافظ الاسماعيلية يستقبل رئيس شركة المياه لبحث سبل التنمية بالمحافظة محافظ الاسماعيلية يستقبل رئيس شركة المياه لبحث سبل التنمية بالمحافظة

محافظ الإسماعيلية أثناء استقباله رئيس شركة المياه

إستقبل اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، المهندس محمود طه عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظات القناة، وخلال اللقاء تم إستعراض ومناقشة الموقف التنفيذى لما تم إتخاذه من إجراءات ومتابعة التوصيات التى أتخذت خلال جلسة إجتماع المجلس التنفيذي الأخيرة التى عقدت بقرية فنارة بمركز ومدينة فايد الأسبوع الماضى.

كما تم إستعراض آليات الإعداد والتجهيز لمقترح تنفيذ ورشة عمل عن التوعية بترشيد الإستهلاك وتقليل الفاقد فى المياه والشبكات وتعظيم حجم الإستفادة من مياه الصرف المعالجة وإستخدامها فى الزراعة لزيادة معدلات تحقيق التنمية الزراعية والتوسع فى إستخدام الزراعات التى تتناسب مع مياه الصرف المعالجة ثانوياً ولا تحتاج لتكنولوجيا عالية فى طريق المعالجة وإستغلال المياه المعالجة ثلاثياً فى إنتاج زراعات ذات عائد إقتصادى.

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