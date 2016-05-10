6 مسلسلات على «الحياة» في رمضان..«القيصر» و«المغني» حصريًا

تقرير – إنجي لطفي

رصدت وكالة ONA قائمة المسلسلات الرمضانية، المقرر عرضها على شاشة “الحياة”، خلال شهر رمضان المقبل.

ومن المقرر عرض 6 مسلسلات من بينهم” 3 مسلسلات” “حصريً”، وهم مسلسل “القيصر”، “لغز ميكي” و”المغني”، و3 مسلسلات متوفرة، وهي “أزمة نسب”، “ليالي الحلمية”، و”فوق مستوى الشبهات”.

1- ( القيصر) حصري

> وتدور أحداث المسلسل حول شخص يمتلك قدرات غير عادية، يُدعى (القيصر) تابع لإحدى الجماعات الإسلامية التكفيرية المتطرفة، والتي تتبنى عمليات إرهابية، ومع تولي القيصر قيادة المجموعة يفاجئ بحصار الشرطة له في أحد أنفاق رفح، والتي تتولى الشرطة هدمها ويتم القضاء على جميع الموجودين بها، إلا هو ويصبح الناجي الوحيد.

“القيصر”، من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن بطولة يوسف الشريف، ريهام عبد الغفور، خالد زكي، إدوارد، وأشرف زكي.

2- (لغز ميكي) حصري

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تُجسّد (دنيا) دور فتاة تُدعى نيللي، تبحث عن بنت عمها شريهان، والتي تجسدها (إيمي)، وذلك لتنفيذ وصية والدها، والذي ترك لغز لم تتكمن نيللي من حله إلا بمساعدة بنت عمها شريهان، والتي كانت تشاركها نفس المسكن، لكن لم تكونا على علم بأنهما بنات عم، وتتوالى الأحداث حتى تكتشف نيللي أن من تسكن معها هي بنت عمها، فتنطلقان في رحلتهما لفك اللغز.

“لغز ميكي” من تأليف مصطفى صقر، كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة دنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم، وأحمد حلاوة.

3- (المغني) حصري

ويتناول العمل قصة حياة المطرب (محمد منير)، والأحداث التي شهدتها مسيرته الفنية، ويتخلل المسلسل عدد من الأغاني الجديدة التي تُكتَب خصيصًا للعمل.

“المغني”، من تأليف أحمد محي، ومحمد محمدي، وإخراج شريف صبري، وبطولة محمد منير، وميساء مغربي، ورانيا فريد شوقي، وإيناس كامل، من المعروف أن فريق عمل المسلسل انتهي من تصوير9 ساعات فقط من أصل 20 ساعة.

كما يحاول فريق العمل الانتهاء من المسلسل، للحاق بعرضه في رمضان.

4- (فوق مستوى الشبهات) متوفر

تدور قصة المسلسل حول شخصية امرأة تدعى (رحمة)، وهي مريضة نفسية، تظهر بوجه طيب طول الوقت، ولكنها تقوم بإلحاق الأذى بكل من حولها.

“فوق مستوى الشبهات”، من بطولة الفنانة يسرا، شيرين رضا، أحمد حاتم، سيد رجب، نجلاء بدر، وزكي فطين عبد الوهاب، ومن تأليف عبدالله حسن، وأمين جمال، وسيناريو وحوار محمد رجائي، وإخراج هاني خليفة.

5- (أزمة نسب) متوفر

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي حول فتاة شعبية تحيا بمنطقة شعبية، ويتطرق من خلالها لعدد من القضايا الاجتماعية المرتبطة بالصراع الطبقي في المجتمع

“أزمة نسب”، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج سعيد حامد، ومن بطولة زينة، ومحمود عبد المغني، وكلوديا حنا، ودينا، ورامي وحيد.

6- ( ليالي الحلمية – الجزء السادس) متوفر

وفي الجزء السادس من المسلسل، تصاب زهرة (إلهام شاهين) بصدمة عصبية بعد وفاة علي البدري، ويفاجئ الجميع بظهور (لي لي) وهي ابنة سليم البدري، والتي كانت تقييم في فرنسا وقررت العودة إلى مصر، وتتناول الأحداث ما يحدث في مصر بعد ثورة يناير.

مسلسل “ليالي الحلمية”، من تأليف أيمن بهجت قمر، وعمرو محمود ياسين، وإخراج مجدي أبو عميرة، ومن بطولة إلهام شاهين، وهشام سليم، وصفية العمرى، محمد رياض، درة ، محمد عادل، حمدى المرغنى، ميساء مغربى، كارمن سليمان، خالد حجاج، شريف فايد.