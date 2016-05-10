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الزمالك يتراجع عن إيقاف كهربا

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الزمالك يتراجع عن إيقاف كهربا الزمالك يتراجع عن إيقاف كهربا

تراجع الزمالك عن إيقاف اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا".

وكان مجلس إدارة الزمالك قد قرر إيقاف كهربا لحين انتهاء التحقيقات معه، بعد أزمة اعتراضه على تغييره خلال الفوز على غزل المحلة 2-0.

إلا أن مرتضى منصور رئيس النادي قد قرر التراجع عن القرار بعد مطالبات من أعضاء الجهاز الفني للفريق.

وكان من المقرر أن تجمع جلسة بين منصور وكهربا اليوم الثلاثاء، لحسم إذا ما كان سيتم توقيع عقوبات عليه، حسبما أفاد الموقع الرسمي للنادي.

وشهدت المباراة خروج كهربا في الدقيقة 59 ليحل مصطفى فتحي بدلا منه، قبل أن يعبر اللاعب عن غضبه بسبب التغيير.

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واستدعى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعضاء الجهاز الفني وكهربا، من أجل الاستفسار عن المخطئ في أزمة غضب اللاعب. ( اقرأ التفاصيل )

وأرجع مرتضى غضب كهربا من التغيير إلى سعيه بشكل دائم للمشاركة والتسجيل وتحقيق الانتصارات، مؤكدا أن قرار العقو عنه أو استبعاده في يد الجهاز الفني. ( اقرأ تصريحاته )

وكان إسماعيل يوسف رئيس جهاز الكرة في نادي الزمالك والمتحدث الرسمي باسم الفريق قد أكد على عدم وجود نية لتوقيع عقوبات على كهربا. ( اقرأ تصريحاته )

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