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72 قتيلا حصيلة العمليات العسكرية فى سوريا

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72 قتيلا حصيلة العمليات العسكرية فى سوريا 72 قتيلا حصيلة العمليات العسكرية فى سوريا

لقى 72 شخصًا حتفهم، بينهم 6 أطفال و4 سيدات، أمس، فى عمليات عسكرية شنتها قوات تابعة للنظام السورى بالأسلحة الثقيلة على المعارضة فى مختلف المدن السورية.

وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن عمليات الجيش النظامى، المنفذة من الأرض والجو، أسفرت عن سقوط 34 شخصًا فى ريف دمشق، و21 فى حلب، و5 فى كل من حمص ودرعا، و4 فى دير الزور، و2 فى إدلب، وشخص واحد فى القنيطرة، ليصل العدد الإجمالى للقتلى 72.

من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية أن قوات النظام السورى قصفت بالصواريخ والمدفعية مناطق دوما والقابون والعسالى والقدم وبيت جن والحجر الأسود فى دمشق، مشيرة إلى أن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيشين النظامى والحر فى شوارع مناطق حرستا والغوطة الشرقية وداريا ومخيم اليرموك.

وأفادت الهيئة أن الطيران الحربى قصف التجمعات السكنية فى منطقة "كويرس" بحلب، لافتةً إلى وقوع اشتباكات بين الجيش النظامى وقوات المعارضة فى المدينة.

وأشارت إلى أن مسجد خالد بن الوليد فى مدينة حمص تعرض لهجمات قوات النظام السورى، مما أدى إلى تعرضه لأضرار، موضحة أن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة تعرضت لقصف بالصواريخ.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورى الرسمية (سانا) أن قوات الأمن نفذت عمليات فى عدد من المدن، قتلت فيها الكثير من المسلحين ودمرت معداتهم.

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مصر 365