بالصور.. حملة مكبرة لإزالة مشاتل الأرز المخالفة بكفر شكر

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر، حملة موسعة لإزالة مشاتل الأرز المخالفة على مستوى قرى المركز بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ولجنة من قبل هندسة الموارد المائية والرى والزراعة.

وقال المهندس محمد الهادى رئيس المدينة إن الحملة تأتى تنفيذًا لقرار السيد الدكتور محافظ القليوبية رقم 177 لسنة 2016 والخاص بحظر زراعات الأرز المخالفة بنطاق الجمهورية مشيرًا إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة عدد كبير من المشاتل وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين للقرار.

وكان الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية قد أصدر قرارًا رقم 279 لسنة 2016 الذى ينص على تحمل المزارع لتكاليف إزالة مشاتل الأرز بمعدل 2000 جنيه لكل فدان أو جزء من الفدان تتم زراعته مشاتل أو زراعات أرز.

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