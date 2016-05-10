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لجنة من الإسكان تتسلم المرحلة الأولى من وحدات الاسكان الإجتماعي بالوادي الجديد

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لجنة من الإسكان تتسلم المرحلة الأولى من وحدات الاسكان الإجتماعي بالوادي الجديد لجنة من الإسكان تتسلم المرحلة الأولى من وحدات الاسكان الإجتماعي بالوادي الجديد

 

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة من لجنة رفيعة المستوي من وزارة الإسكان خلال اليومين المقبلين، وذلك لتتسلم المرحلة الأولى من وحدات الإسكان الاجتماعي والتي نفذها جهاز التعمير.

وأوضح المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد في تصريح صحفي، أن اللجنة ستتسلم 240 وحدة بالخارجة وحدة سكنية 13 بباريس وسوف يتم تسليمهم فورا إلى المستحقين المستوفيين للشروط المعلنة.

وأضاف، أن المديرية بصدد استكمال أعمال إقامة وإنشاء وحدات الإسكان للحالات الأولى بالرعاية بمركز الفرافرة تمهيدا لتسليمها للمنتفعين خلال الفترة القليلة المقبلة.

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