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خبير نفطي: برميل برنت قد يصل لـ50 دولار حتى نهاية العام

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خبير نفطي: برميل برنت قد يصل لـ50 دولار حتى نهاية العام خبير نفطي: برميل برنت قد يصل لـ50 دولار حتى نهاية العام

استخراج نفط – أرشيفية

قال كامل الحرمي، الخبير النفطي الكويتي، إن النفط ستكون مستقرة على المدى القريب، وأن خام برنت سيبقى عند 45 دولار للبرميل وقد يصل إلى 50 دولار خلال نهاية العام الحالي.

وأضاف “الحرمي” خلال لقاء له في برنامج “السوق”على فضائية “الغد”، مع الإعلامي عبدالرحمن البرديسي، أن مع دخول شهر رمضان ستنخفض الصادرات النفطية من دول الخليج العربي إلى ما بين 3 : 4 مليون برميل يوميًا أمام تزايد الاستهلاك المحلي في هذا الشهر، مشيرا إلى عدم حدوث تدني آخر في الأسعار.
> وتابع “الحرمي” أن بعد نهاية رمضان سيبدأ شهر يوليو وهو شهر الأجازات في أوروبا والولايات المتحدة مما يشير إلى أن الطلب العالمي سيزداد على النفط، خاصة وقود السيارت.

وأشار إلى أن روسيا ترغب أن تضحي منظممة “الأوبك” من أجلها بتخفيض الانتاج النفطي أمام زيادة الانتاج الروسي، وهو الأمر الذي سيؤدي لارتفاع أسعار النفط لصالح الانتاج الروسي.

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