أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يرد على أحد ضيوف عمرو أديب هاجم برنامج لعلهم يفقهون -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... ربنا لم يشرح القرأن والتفسير شئ غير مقدس -
ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
محافظ الغربية يزور مصابي تفجير مارجرجس بمستشفيات الجامعة -
رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية -
علي عبدالعال: «الطوارئ» تطبق على الإعلام والصحافة.. وتطبيق القانون على المخالف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ديفيد كاميرون: بعض الدول المشاركة فى قمة مكافحة الفساد "فاسدة جدا"

Google+ Print
ديفيد كاميرون: بعض الدول المشاركة فى قمة مكافحة الفساد "فاسدة جدا" ديفيد كاميرون: بعض الدول المشاركة فى قمة مكافحة الفساد "فاسدة جدا"

>قال رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون للملكة إليزابيث اليوم الثلاثاء 10 مايو إن بعض الدول المشاركة فى قمة مكافحة الفساد فى لندن ومن بينهم نيجيريا وأفغانستان هى فى الواقع دول تعانى من انتشار واسع للفساد.

ويستضيف كاميرون قمة دولية لمكافحة الفساد يوم الخميس 12 مايو بهدف تكثيف التحرك الدولى لمكافحة الفساد فى كافة نواحى الحياة.

وفى مقطع خاص بالقصر الملكى تم بثه ظهر كاميرون وهو يتحدث مع الملكة عن القمة، وقال للملكة "عقدنا اجتماعا ناجحا للغاية للحكومة صباح اليوم بشأن قمة مكافحة الفساد. لدينا النيجيريون على سبيل المثال من بين زعماء الدول المشاركة فى القمة برغم انتشار الفساد بشدة فى بلدهم."

وأشار كاميرون لنيجيريا وأفغانستان كأمثلة للدول الأكثر فسادا فى العالم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

فيديو| نقيب الصحفيين: «داخلين على أيام صعبة»

فيديو| نقيب الصحفيين: «داخلين على أيام صعبة»

فيديو| مدير معهد ناصر: خروج 8 حالات خلال 48 ساعة بعد استقرار حالتهم

فيديو| مدير معهد ناصر: خروج 8 حالات خلال 48 ساعة بعد استقرار حالتهم

بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية"

بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية"