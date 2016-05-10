ديفيد كاميرون: بعض الدول المشاركة فى قمة مكافحة الفساد "فاسدة جدا"

>قال رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون للملكة إليزابيث اليوم الثلاثاء 10 مايو إن بعض الدول المشاركة فى قمة مكافحة الفساد فى لندن ومن بينهم نيجيريا وأفغانستان هى فى الواقع دول تعانى من انتشار واسع للفساد.

ويستضيف كاميرون قمة دولية لمكافحة الفساد يوم الخميس 12 مايو بهدف تكثيف التحرك الدولى لمكافحة الفساد فى كافة نواحى الحياة.

وفى مقطع فيديو خاص بالقصر الملكى تم بثه ظهر كاميرون وهو يتحدث مع الملكة عن القمة، وقال للملكة "عقدنا اجتماعا ناجحا للغاية للحكومة صباح اليوم بشأن قمة مكافحة الفساد. لدينا النيجيريون على سبيل المثال من بين زعماء الدول المشاركة فى القمة برغم انتشار الفساد بشدة فى بلدهم."

وأشار كاميرون لنيجيريا وأفغانستان كأمثلة للدول الأكثر فسادا فى العالم.

>