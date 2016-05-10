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كاهن عربى مقرب من إسرائيل ينفى اتهامات بالتحرش الجنسى

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كاهن عربى مقرب من إسرائيل ينفى اتهامات بالتحرش الجنسى كاهن عربى مقرب من إسرائيل ينفى اتهامات بالتحرش الجنسى

> أعلنت الشرطة الاسرائيلية الثلاثاء تقديم شكوى تحرش جنسى ضد كاهن عربى مقرب من السلطات، وذلك قبل يوم من مشاركته فى احتفالات ذكرى قيام دولة إسرائيل.

وأكدت الشرطة لوكالة فرانس برس تقديم شكوى رسمية مساء الاثنين ضد الأب جبرائيل نداف، كاهن كنسية يافا الناصرة للأرثوذكس، وقال المحامى إيال بلاتيك أنه قدم الشكوى نيابة عن جندى يتهم نداف بأنه طلب منه صورا عارية مقابل تقديم خدمة.

وبحسب بلاتيك فإن الجندى تواصل مع نداف قبل 18 شهرا سعيا للسماح له بعدم حلاقة لحيته، وبعد رفضه ارسال صور عارية، اقتنع الجندى بلقاء نداف، وأكد الجندى الذى لم يرغب بالكشف عن اسمه أن نداف طلب منه المجيء لزيارته، وتابع "ذهبت مع ابن عمى وكان غاضبا منى وقال لى انه كان يرغب فى مجيئى لوحدي".

وبحسب المحامى فإنه يتوقع أن يتقدم آخرون بشكاوى رسمية، وقال "اعرف أن هناك قضايا أخرى، لكنهم يخافون من البوح باى شيء، لكن الآن بعد تقديم اول شكوى، فربما سيتوجهون إلى الشرطة".

ونداف شخصية مثيرة للجدل فى أوساط عرب إسرائيل لكنه مقرب من السياسيين الإسرائيليين بسبب تشجيعه المسيحيين العرب على الخدمة فى الجيش الإسرائيلى.
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