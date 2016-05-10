وزير خارجية بلجيكا يطالب إسرائيل بالسماح بدخول مواد بناء إلى غزة

>دعا وزير الخارجية البلجيكى ديدييه ريندرز إسرائيل خلال زيارة إلى غزة الثلاثاء إلى السماح بدخول المواد الضرورية لإعادة بناء آلاف المنازل التى هدمت فى الحروب التى شهدها القطاع.

وصرح ريندرز فى مؤتمر صحافى بعد لقائه باشخاص تهدمت منازلهم فى حى الشجاعية الأكثر تضررا خلال حرب يوليو أغسطس 2014 "لا بد من بناء منازل ومدارس وبنى تحتية حيوية كالكهرباء مثلا التى يجب أن تتوفر من جديد".

وتنتظر آلاف الأسر أن تنتقل إلى منازل جديدة فى القطاع الذى يخضع لحصار إسرائيلى بحرى وجوى وبرى منذ عشر سنوات وشهد ثلاث حروب منذ العام 2008، وهدم الجيش الإسرائيلى فى حرب 2014 كليا أو جزئيا أكثر من 120 الف منزل ومبنى إضافة إلى تدمير هائل فى البنية التحتية فى القطاع.

وتوقفت عملية اعادة الأعمار منذ علقت إسرائيل قبل شهر استيراد الأسمنت مما أدى إلى نقص حاد فى هذه المادة وتوقف غالبية اعمال البناء التى تشرف عليها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وينقطع التيار الكهربائى بشكل يومى فى مختلف انحاء القطاع ويمكن ان يصل إلى 18 ساعة فى اليوم فى بعض الأحياء، وقال ريندرز فى المؤتمر الصحافى الذى شارك فيه مسؤولون من الأونروا والوزير الفلسطينى للإسكان والأشغال العامة مفيد الحساينة "نتباحث مع الحكومة الإسرائيلية لتفسح المجال بشكل أكبر أمام دخول مواد البناء إلى غزة"، ودعا إلى "تسريع عملية اعادة الاعمار البطيئة جدا اليوم".

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