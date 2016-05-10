زوجة إبراهيم سعيد تنكر اتهامها بالزنا أمام نيابة المعادى

استعمت نيابة المعادى، إلى زوجة إبراهيم سعيد لاعب نادى الأهلى والزمالك السابق، حيث أنكرت واقعة الزنا الموجهة إليها من زوجها.

وأضافت "شهد" بعد مواجهة النيابة لها بالصور والتسجيلات المقدمة من زوجها، أن الصور والتسجيلات كلها بأماكن عامة بمصر، وأن إبراهيم سعيد كان متواجدا معها وبتواجد أصدقائهم، وأن التسجيلات مقطعة وليست دليل على ارتكابها واقعة الزنا.

فيما قدمت "شهد" صورا آخرى تجمع أصدقائهم وبحضور إبراهيم سعيد، وليست دليل إدانة، وقالت إنه هددها بالقتل، ووجه لها تهمة البلطجة والاستيلاء على الشقة بعد تحرير محضر لها.

وأضافت أن إبراهيم سعيد رفع دعوى الزنا ضدها لإسقاط الحضانة عنها، وأخذ شقة الزوجية والسيارة، ولكن أصدر المحامى العام قرارا بأخذ الشقة والسيارة.

وأثناء تواجدها بدولة الإمارت جاءها اتصالا هاتفيا يفيد قيام اللاعب إبراهيم سعيد باصطحاب سيدة مغربية إلى شقة الزوجية، وأقامت معه 15 يوما، وعلى الفور عادت إلى مصر وعندما علم بعودتها ترك الشقة.

فيما قدم هيثم حمدالله دفاع "شهد" كشفا بحسابها بالبنك، والودائع الدولارية الخاصة بها، وكذلك إيصالات تفيد تحويلها حولات لإبراهيم سعيد من دولة الإمارات، وكذلك قدم فلاشة وحافظة مستندات تحتوى على حلقات مجمعة تفيد اعتراف إبراهيم سعيد بأنه طلق زوجته فى رأس السنة الجديدة.

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