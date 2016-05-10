السيطرة على حريق فى زراعات القمح بقرية بنى أحمد فى بنى سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية، من إخماد حريق هائل شب فى محصول القمح بقرية "بنى أحمد" التابعة لمركز ببا، جنوب بنى سويف.

تلقت إدارة الحماية المدنية ببنى سويف، بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى زراعات القمح بقرية "بنى أحمد" التابعة لمركز ببا.

انتقلت سيارات الإطفاء لموقع البلاغ، وتمكنت بمعاونة الأهالى من إخماد النيران التى أتت على محصول القمح بزراعات القرية، وجارى حصر الخسائر.

وتبين من التحريات الأولية وأقوال المزارعين، أن شرارات تطايرت من أعمدة الضغط العالى المارة فوق الزراعات، ما أدى لنشوب الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

- بلاغ باختفاء طفلة فى بنى سويف وكاميرات المراقبة ترصد الخاطفين