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العثور على جثة مجهولة الهوية بقرية المنيرة فى الوادى الجديد

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العثور على جثة مجهولة الهوية بقرية المنيرة فى الوادى الجديد العثور على جثة مجهولة الهوية بقرية المنيرة فى الوادى الجديد
عثرت قوات شرطة من مديرية أمن الوادى الجديد وقسم شرطة الخارجة، منذ قليل، على جثة مجهولة الهوية بالقرب من مدخل قرية المنيرة، وتم استدعاء فريق الأدلة الجنائية والطب الشرعى لمعاينة الجثة، وتم نقلها إلى مشرحة مسشتفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

ورد إخطار إلى اللواء أحمد حاتم نائب مدير أمن الوادى الجديد يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية عند مدخل قرية المنيرة، وجار فصحها للتعرف على هويتها، حيث سبق وأن تم الإبلاغ عن اختفاء أحد أقارب المزارع الذى لقى حتفه فى إحدى مزارع القرية بعد أن تعرض للضرب بآلة حادة على رأسه.


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