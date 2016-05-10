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حريق بـ9 منازل يلتهم جهاز عروسة و16 رأس غنم وماشية بسوهاج

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حريق بـ9 منازل يلتهم جهاز عروسة و16 رأس غنم وماشية بسوهاج حريق بـ9 منازل يلتهم جهاز عروسة و16 رأس غنم وماشية بسوهاج
دفعت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة بــ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب بــ9 منازل بجوار معهد بلصفوره الدينى الأزهرى واستعانت بسيارتين للمياه تابعتين لشركة مياه الشرب والصرف الصحى للسيطرة على الحريق.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة سوهاج يفيد بنشوب حريق بقرية بلصفورة دائرة المركز بعدد من المنازل دون حدوث خسائر بشرية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، وقادها الرائد محمود جلال الشريف، رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج بنشوب الحريق لمنزل جمال شيخون السيد 55 سنة جزار وامتد لمنازل ملك منصور محمد محمود 50 سنة مزارع، ومحمد رشوان أبو سلام، ونصر الدين عبده فرج، وكمال عبده فرج، وحسين أحمد حسين، وشريف محمود أحمد ومنصور محمد رشوان .

نتج عن الحريق نفوق 10 رؤس ماشية بمنزل الأول و3 رؤس غنم بمنزل الثانى و3 رؤس غنم بمنزل التاسع وجهاز عروسة وكميات كبيرة من البوص بالإضافة إلى بعض المنقولات المنزلية، جار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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