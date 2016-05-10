النيابة تعاين موقع حادث سقوط كتلة خرسانية من كوبرى الوراق على سيارة

انتهت نيابة الوراق برئاسة المستشار أحمد طلعت، وكيل أول النيابة، من معاينة الكوبرى المنهار، بمنطقة جزيرة محمد بالوراق والمتسبب فى وفاة شخص بسيارة نقل.

وكشفت المعاينة أن "كمر" خرسانى طوله 32 مترا وعرضه 2.5 متر بكوبرى تحت الإنشاء بجزيرة محمد بالوراق سقط على سيارة نقل ثقيل أثناء مرورها أسفله، ما تسبب فى تهشم كامل بكابينة السيارة ووفاة شخص وإصابة آخر.

وتستمع النيابة لأقوال السائق و2 من أهالى المنطقة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، كما أمرت بدفن جثة المتوفى دون تشريحها.

صحافة المواطن.. مصرع سائق وإصابة تباع فى سقوط "خرسانة" على سيارة بالوراق