6037 حالة زواج و1813 حالة طلاق في أبوظبي العام الماضي

بلغ اجمالي عدد عقود الزواج المبرمة في دائرة القضاء أبوظبي خلال العام الماضي 6037 عقدا منها 3557 في مدينة ابوظبي و2273 في مدينة العين و207 في المنطقة الغربية، فيما بلغ اجمالي عدد حالات الطلاق خلال الفترة ذاتها نحو 1813 حالة، منها 1205 حالات طلاق في مدينة ابوظبي و545 حالة في مدينة العين و63 حالة في المنطقة الغربية.

جاء ذلك خلال الملتقي الذي نظمته حول الأخطاء الشائعة في احصاءات معدل الطلا ، وأبرز مؤشرات الزواج والطلاق بإمارة أبوظبي عام 2015.

وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي عقود الزواج بلغت 6037 عقدا في عام 2015، بينما بلغ إجمالي حالات الطلاق 1813 حالة، منها 779 حالة طلاق بين مواطنة ومواطن بنسبة 47 %، و311 حالة بين وافدة ومواطن بنسبة 17 %، 85 حالة طلاق مواطنة من وافد بنسبة 5%، 638 حالة طلاق وافدة من وافد بنسبة 35.%.

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> وبلغ عدد حالات الطلاق البائن بينونة صغرى 589 حالة، والطلاق البائن بينونة كبرى 142، فيما سجلت 1082 حالة طلاق رجعي.

> وأظهرت الإحصاءات عدد حالات طلاق المواطنين بإمارة أبوظبي من عام 2012 إلى عام2015، تسجيل 1148 حالة طلاق في عام 2012، و1248 في عام 2013، و1287 في عام 2014، لتنخفض بنسبة 8.7% إلى 1175 في 2015.

أسباب الطلاق

> وأشار الدكتور جمال ابراهيم الاحصائي بإدارة القيد والتقاضي الالكتروني بالدائرة إلى أهم خمسة أسباب لطلاق المواطنين في إمارة أبوظبي والتي تمثلت في عدم التفاهم بنسبة27%، وكثرة المشاكل بنسبة 10%، فيما شكل اختلاف الطباع والأمزجة 9%، الجهل بالحقوق 6%، وعدم الانفاق 4%.

وتناولت احصاءات المطلقات المواطنات حسب الفئات العمرية في عام 2015، والتي أظهرت أن72% من المطلقات أعمارهن من 15- 35 سنة، فيما هناك 69 حالة طلاق لمواطنين ذكور من 60 سنة فأكثر، مقابل 17 فقط من المواطنات الإناث في نفس الفئة.

وحول أهم مؤشرات الطلاق بين المواطنين في عام 2015، أظهرت الإحصاءات أن 33% من حالات الطلاق تتم خلال العام الأول من تاريخ عقد القران، وأن 60% من الأزواج المطلقين، مقابل 64% من الزوجات المطلقات لديهم ثانوية عامة أو أقل، وهناك 1139 طفلا من ضحايا الطلاق.

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> كما اظهرت الاحصائيات أن 35% من أعمار المطلقين تحت 30 سنة، في المقابل ثبت أن 50% من المطلقات تحت 30 سنة، هناك مطلقة واحدة كانت قد تزوجت في عمر أقل من 15 سنة (قاصر) طلقت عام 2015، و 75% من المطلقين ليسوا من الأقارب بأي درجة، في حين أن 25% فقط من الأقارب.

وأظهرت الاحصائيات ان تعدد الزوجات ليس من اسباب الطلاق الرئيسة إذ إن 79% من المطلقين الذكور لديهم زوجة واحدة.

وهناك ثلاثة أنواع معروفة دوليا من معدلات الطلاق تنتجها المراكز الإحصائية هي الطلاق الخام والطلاق العام والطلاق المنقح.

نزاعات اسرية

> وأشارت الاحصاءات إلى أن عدد النزاعات الأسرية التي تم عرضها على لجان التوجيه الأسري بلغت 14946 نزاعا خلال عام 2015، وبلغت نسبة نجاح مساعي الصلح بين المتنازعين 35%، وإحالة النزاع الى محكمة الأحوال الشخصية 25%، فيما بلغت نسبة الاتفاق بين المتنازعين للوصول الى تسوية ودية بضمنها الصلح 75% .

ولفتت الإحصاءات إلى أن أكبر المطلقين عمراً بلغ 83 سنة، وأكبر المطلقات عمراً 78 سنة.

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