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ريفالدو يحذر: لا تأتوا إلى البرازيل من أجل الأوليمبياد

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ريفالدو يحذر: لا تأتوا إلى البرازيل من أجل الأوليمبياد ريفالدو يحذر: لا تأتوا إلى البرازيل من أجل الأوليمبياد

وجه ريفالدو نجم البرازيل السابق رسالة تحذيرية عبر حسابه الرسمي في إنستجرام قائلا:"أنصح جميع من يخططون للقدوم إلى البرازيل أن يلزموا أماكنهم".

ويأتي هذا بعد مقتل بنت عمرها 17 سنة رميا بالرصاص في البرازيل مما يعكس تصاعد حدة العنف في البلاد قبل أشهر قليلة من استضافة ريو دي جانيرو للألعاب الأوليمبية.

وكتب ريفالدو "الأمور تزداد قبحا كل يوم".

وأضاف "ستعرضون حياتكم للخطر إذا جئتم هنا. هذا الحديث لا يتطرق أيضا عن حالة المستشفيات العامة في البرازيل وكذلك الوضع السياسي المزري".

وأتم "فقط الرب بمقدوره تغيير الحال في بلدنا البرازيل".

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