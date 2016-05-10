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رسميا - بايرن ميونيخ يخطف موهبة بنفيكا من يونايتد

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رسميا - بايرن ميونيخ يخطف موهبة بنفيكا من يونايتد رسميا - بايرن ميونيخ يخطف موهبة بنفيكا من يونايتد

أعلن نادي بايرن ميونيخ رسميا عن ضم ريناتو سانشيز متوسط ميدان بنفيكا بمبلغ 35 مليون يورو ليصبح أول صفقات العملاق البافاري في الصيف.

وارتبط اللاعب صاحب الـ18 عاما لفترة طويلة بالانضمام إلى مانشستر يونايتد إلا أن بايرن نجح في ضمه لصفوفه بعد أن اجتاز اللاعب الفحوصات الطبية بنجاح.

وجاء عبر حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"رسميا بايرن ميونيخ يعلن عن ضم سانشيز من بنفيكا هذا الصيف. أهلا في بايرن".

وعقب إتمام الصفقة صرح كارل هاينزه رومينيجه رئيس بايرن ميونيخ "ريناتو سانشيز لاعب حيوي وموهوب، ومتوسط ميدان قوي خاصة في اعتراض الكرة وسيعزز تشكيلتنا بكل تأكيد".

وشارك سانشيز هذا الموسم في 33 مباراة مع بنفيكا في كل المسابقات، سجل خلالهم هدفين، وانضم لبايرن بعقد لمدة 4 سنوات.

ويعد سانشيز أول صفقة للفريق الذي سيدربه كارلو أنشيلوتي في الموسم المقبل.

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