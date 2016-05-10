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فالكاو: موناكو يريدني أن أعود إليه في الموسم المقبل

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فالكاو: موناكو يريدني أن أعود إليه في الموسم المقبل فالكاو: موناكو يريدني أن أعود إليه في الموسم المقبل

قال رادميل فالكاو مهاجم موناكو المعار لتشيلسي هذا الموسم أن فريقه الفرنسي يريده أن يعود للفريق في الموسم المقبل على الرغم من أن هناك عدة اندية مهتمة بضمه.

وبدأ فالكاو هذا الموسم مباراة واحدة فقط مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي وغاب فترة طويلة بسبب الإصابة التي لحقت به وهو يعاني من الموسم الماضي منذ أن كان معارا لمانشستر يونايتد ولم يسجل خلال موسمين مع الشياطين الحمر ومع الزرق سوى 5 أهداف في 36 مباراة.

وصرح فالكاو للقناة الأرجنتينية "تي واي سي سبورتس" الأرجنتينية "في اللحظة الحالية أن وتشيلسي وموناكو من سيقرر مستقبلي، أفكر في الاستمرار بأوروبا".

وتابع " وفي فبراير تشيلسي أخبرني أنه لن يعتمد على بقائي في المواسم المقبلة، وفي تلك المرحلة كان من الصعب جدا أن أعود إلى ريفر بليت".

وأضاف "عليك أن تعلم أن نادي مثل موناكو ويستثمر بكثافة مثلما فعلوا معي، هم يريدون عودتي بسبب ذلك الاستثمار".

وأتم "في اللحظة الحالية موناكو يريدني أن أعود لكي العب هناك، لذا فرصة عودي لريفر صعبة، لازال لدي عامين في عقدي متبقيين وفي اللحظة الحالية خطة موناكو تقتضي بأن أستمر في الموسمين معهم".

ولعب فالكاو لريفر بليت في الفترة من 2005 حتى 2009 قبل أن ينتقل إلى بورتو ومنه إلى أتليتكو مدريد وأخيرا موناكو.

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