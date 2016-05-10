لاتسيو يدعو جمهوره لوداع الأسطورة كلوزه

دعا نادي لاتسيو عبر حسابه الرسمي في تويتر جمهوره لحضور مباراة الفريق الأخيرة في الدوري هذا الموسم يوم الأحد ضد فيورنتينا من أجل وداع الأسطورة الألمانية ميروسلاف كلوزه.

وينتهي عقد الهداف التاريخي لكأس العالم الموسم الحالي، ولن يجدد لاتسيو له لتنتهي بذلك مسيرته مع فريق العاصمة الإيطالية.

ويستعد النادي لإطلاق هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان #kloseday من أجل تسخير المباراة لتكريم صاحب الـ37 عاما.

وكان كلوزه قد انتقل من بايرن ميونيخ إلى لاتسيو عام 2011، وساهم مع الفرق في حصد كأس إيطاليا موسم 2012-2013.

ولم تتضح بعد الوجهة المقبلة لنجم كايزرسلاوترن السابق وإن كان الاحتمال الأكبر هو عودته للدوري الألماني.