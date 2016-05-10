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بالصور.. وكيل تعليم الأقصر يبحث شروط الالتحاق برياض الأطفال

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بالصور.. وكيل تعليم الأقصر يبحث شروط الالتحاق برياض الأطفال بالصور.. وكيل تعليم الأقصر يبحث شروط الالتحاق برياض الأطفال
عقد طه بخيت وكيل وزارة التعليم بالأقصر، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا بشأن شروط القبول بمرحلة رياض الأطفال.

حضر الاجتماع موجهو رياض الأطفال بالمديرية وموجهو إدارات البياضية والطود وأرمنت وإسنا والقرنة والزينية، ورؤساء الأقسام والتوجيه المالى والإدارى بالمديرية، ومدير إدارة رياض الأطفال بالمديرية.

واستعرض وكيل تعليم الأقصر، أعداد القاعات بالإدارة، وأعداد المستوى الأول والثانى خلال العام الماضى، وشدد بضرورة الالتزام بالنشرة الواردة بخصوص بالقبول، حيث يبدأ قبول الأوراق بدءا من 1/6 إلى 30/6 وتسلم أوراق القبول إلى قسم رياض الأطفال بالإدارة بعد مراجعة اللجنة المشكلة من المدرسة، ويكون على حسب السن بالمدارس الرسمية والخاصة وبمصروفات أول أكتوبر يكون الحد الأدنى 4 سنوات للقبول، ولاتزيد كثافة الفصول عن 40 طفلا، وتخصص معلمين لكل قاعة ولايجوز استخدام أى كتب مدرسية خارج هذه المرحلة، وتعلن لافتة واضحة فى مكان ظاهر لأولياء الأمور وتعد المدرسة كشوفا بأسماء المقبولين حسب الترتيب.

وكيل وزارة التربية والتعليم يجتمع بموجهى رياض الأطفال (1)

وكيل وزارة التربية والتعليم يجتمع بموجهى رياض الأطفال (2)

وكيل وزارة التربية والتعليم يجتمع بموجهى رياض الأطفال (3)

وكيل وزارة التربية والتعليم يجتمع بموجهى رياض الأطفال (7)

وكيل وزارة التربية والتعليم يجتمع بموجهى رياض الأطفال (9)


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