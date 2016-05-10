ممثل جامعة نزوى بعمان يعرض توصيات فى ملتقى التبادل الطلابى بالفيوم

عرض الدكتور سعود بن ناصر الصقرى ممثل جامعة نزوى بسلطنة عمان، تجربة جامعة نزوى فى تبادل التدريب مع الجامعات العربية.

وعرض الصقرى نبذة مختصرة عن جامعة نزوى، وقال إنها جامعة أهلية ذات نفعٍ عام، تأسست فى العام 2004م، وتضم الكليات والتخصصات وهى كليتى العلوم والآداب، وكليات الاقتصاد والإدارة ونظم المعلومات، وكلية الهندسة والعمارة، وكلية الصيدلة والتمريض، ومعهد التأسيس، ومعهد الضاد لتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومعهد التعلم مدى الحياة.

وقدم الصقرى عرضا لتاريخ مشاركة جامعة الفيوم فى المجلس العربى لاتحاد الجامعات العربية، وتاريخ الجامعة، وعدد الطلاب الوافدين فى المجلس العربي لاتحاد الجامعات العربية كل عام.

ووجه الصقرى الشكر لرئيس جامعة الفيوم على التنظيم الذى وصفه بالجيد للملتقى، مشيدا بالطفرة الإنشائية التى تشهدها جامعة الفيوم.

>وختم محاضرته بعدد من التوصيات، منها العمل على توسيع تجربة استيعاب بعض مؤسسات ومراكز ومعاهد المجتمع المدنى فى المنطقة المراد التدريب فيها، وتفعيل الدور الإعلامى للمجلس، من خلال إصدار مجلات ونشرات دورية تعنى بأنشطة المجلس العربى.

وتفعيل دور الجامعات التى تشارك فى اجتماعات المجلس العربى ولا تساهم فى تبادل التدريب، وتكثيف جهود المجلس العربى لتشجيع جامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربى على النظر فى تعزيز مشاركتها فى أعمال المجلس العربى، وتفعيل تبادل تدريب الطلاب بينها وبين الجامعات العربية الأخرى فى إطار هذا البرنامج.

- 10 دول تشارك فى ملتقى تبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية فى الفيوم