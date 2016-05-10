أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يرد على أحد ضيوف عمرو أديب هاجم برنامج لعلهم يفقهون -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... ربنا لم يشرح القرأن والتفسير شئ غير مقدس -
ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
محافظ الغربية يزور مصابي تفجير مارجرجس بمستشفيات الجامعة -
رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية -
علي عبدالعال: «الطوارئ» تطبق على الإعلام والصحافة.. وتطبيق القانون على المخالف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نتنياهو: كنت سأتخذ قرارا بمشاركة الجيش الإسرائيلى لفك حصار السفارة بالقاهرة

Google+ Print
نتنياهو: كنت سأتخذ قرارا بمشاركة الجيش الإسرائيلى لفك حصار السفارة بالقاهرة نتنياهو: كنت سأتخذ قرارا بمشاركة الجيش الإسرائيلى لفك حصار السفارة بالقاهرة
ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى اعترف بتدخل جهازى الموساد والشاباك (الأمن العام الإسرائيلى) فى الحفاظ على أرواح أطقم السفارات والقنصليات الإسرائيلية حول العالم، مؤكدا أنه كان سيتخذ قرارا بتدخل قوات من الجيش الإسرائيلى لإجلاء طاقم السفارة الإسرائيلية بالقاهرة فى عام 2011 .

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو أطلق هذه التصريح خلال مراسم تأبيبن القتلى العاملين بالسفارات والقنصليات لإسرائيل فى دول العالم، موضحا أن تبذل مجهودات وخاصة جهازى الموساد والشاباك للدفاع عن أطقم السفارات فى جميع دول العالم.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو ذكر حصار السفارة الإسرائيلية وطاقمها بالقاهرة، موضحا أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية استعانت بكل الأدوات المتاحة لها لإنقاذ طاقم السفارة، وذلك فى ليلة الحصار، مؤكدا أنه كان يخطط لتدخل عسكرى لإجلاء طاقم السفارة من القاهرة لولا تدخل قوات الأمن المصرية لفك الحصار وإنقاذ الطاقم .


>- حزب العمل الإسرائيلى يكشف عن نية نتنياهو القضاء على المعارضة بضمها للحكومة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين