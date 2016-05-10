نتنياهو: كنت سأتخذ قرارا بمشاركة الجيش الإسرائيلى لفك حصار السفارة بالقاهرة

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى اعترف بتدخل جهازى الموساد والشاباك (الأمن العام الإسرائيلى) فى الحفاظ على أرواح أطقم السفارات والقنصليات الإسرائيلية حول العالم، مؤكدا أنه كان سيتخذ قرارا بتدخل قوات من الجيش الإسرائيلى لإجلاء طاقم السفارة الإسرائيلية بالقاهرة فى عام 2011 .

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو أطلق هذه التصريح خلال مراسم تأبيبن القتلى العاملين بالسفارات والقنصليات لإسرائيل فى دول العالم، موضحا أن الحكومة تبذل مجهودات وخاصة جهازى الموساد والشاباك للدفاع عن أطقم السفارات فى جميع دول العالم.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو ذكر حصار السفارة الإسرائيلية وطاقمها بالقاهرة، موضحا أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية استعانت بكل الأدوات المتاحة لها لإنقاذ طاقم السفارة، وذلك فى ليلة الحصار، مؤكدا أنه كان يخطط لتدخل عسكرى لإجلاء طاقم السفارة من القاهرة لولا تدخل قوات الأمن المصرية لفك الحصار وإنقاذ الطاقم .

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