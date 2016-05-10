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فرح فى النيابة.. سودانى يعقد قرانه على فتاة عاشرها داخل شقته بمدينة نصر

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فرح فى النيابة.. سودانى يعقد قرانه على فتاة عاشرها داخل شقته بمدينة نصر فرح فى النيابة.. سودانى يعقد قرانه على فتاة عاشرها داخل شقته بمدينة نصر
أمر إسماعيل الشيخ، وكيل أول نيابة مدينة نصر، بإشراف المستشار محمد حتة، بإخلاء سبيل سودانى عقب عقد قرانه على فتاة سودانية كان قد عاشرها جنسيا أكثر من مرة داخل شقته بمدينة نصر.

كشفت تحقيقات النيابة التى باشرها إسماعيل الشيخ وكيل أول نيابة مدينة نصر، أن المتهم سودانى الجنسية قد نشأت بينه وبين جارته علاقة جنسية داخل شقته فى الحى العاشر بمدينة نصر، وأنه عاشرها أكثر من مرة.

وأضافت التحريات، أنه تم كشف أمره عندما شاهدته خالة المجنى عليها، وهى تصعد إلى شقة المتهم، فأسرعت نحو الشقة وطرقت الباب لتجد الفتاة عارية فى غرفة نومه، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة، التى قررت حبسه، ثم طلب المتهم الزواج من المجنى عليها، وتم عقد القران.

حبس سودانى اغتصب جارته الطفلة داخل شقته بمدينة نصر
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