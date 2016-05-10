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وزير الكهرباء فى روسيا لبحث تفاصيل إقامة محطة الطاقة النووية

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وزير الكهرباء فى روسيا لبحث تفاصيل إقامة محطة الطاقة النووية وزير الكهرباء فى روسيا لبحث تفاصيل إقامة محطة الطاقة النووية
كشفت مصادر مطلعة، أن الدكتورمحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، توجه على رأس رفيع إلى روسيا، فى زيارة تنتهى الخميس المقبل، يبحث خلالها تفاصيل إقامة محطة الطاقة النووية بمصر.

وقالت المصادر لـ "اليوم السابع "، أن شاكر غادر القاهرة ، مساء أمس الأثنين وسيلتقى خلال زيارته الى روسيا ، التى ستنتهى الخميس المقبل ، كبار المسئولين الروس خاصة فى شركة " روزاتوم " لبحث تفاصيل إقامة محطة الطاقة النووية فى ومراجعة النسخة النهائية من الإتفاق يين هيئة المحطات النووية وشركة روزا توم الروسية والمنوط لها إنشاء أول محطة نووية بمصر والتى من المقرر تشغيل أول وحدتين لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية عام 2024 يليها الوحدة الثالثة 2025 والرابعة 2026 .

الكهرباء: إضافة 3500 ميجاوات لتلبية احتياجات صيف 2016 بتكلفة52 مليار جنيه

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