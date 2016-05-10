بوتين: نفذنا 10 آلاف طلعة جوية منذ بدء التدخل فى سوريا

أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، تنفيذ القوات الروسية 10 آلاف طلعة جوية منذ بدء التدخل فى سوريا، مبديا امله أن يؤدي التعاون مع واشنطن إلى تغيير جذري بالوضع السورى، وذلك وفق ما قالت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل.

وفى وقت سابق، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الاثنين، إن الإرهاب بات آفة عالمية ولابد من الانتصار على هذا الشر.

وأضاف بوتين فى كلمة له ألقاها فى الاستعراض العسكرى بالساحة الحمراء بمناسبة عيد النصر على ألمانيا أن قوة بلادنا فى التوحد والوفاء لروسيا، مضيفا أن الآباء والأجداد استطاعوا أن يدحروا العدو القوى الذى استسلمت أمامه بلدان كثيرة، وقد استطاع الشعب السوفيتى تحرير شعوب أوروبا.

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