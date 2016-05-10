وزير التموين: إستلام مليون و600 ألف طن قمح محلي بنسبة 45% من المتوقع استلامه

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه بلغت كميات القمح المحلي التي تم إستلامها من المزارعين منذ فتح موسم التوريد الذي بدأ منتصف شهر أبريل الماضي وحتي أمس وهي مدة 24 يوما حوالي مليون و600 ألف طن قمح محلي وذلك في كافة الصوامع والشون المتطورة الحديثة والشون الاسفلتية المجهزة بالاضافة الي الشون الترابية وهي تعادل نسبة 45% من الكمية المتوقع استلامها التي تقدر بأكثر من 4 ملايين طن و أن معدل ونسب التوريد مرتفعة عن مثيلاتها في الاعوام السابقة مشيرا الي أنه باقي حوالي 45 يوما لاستمرار عمليات التوريد .

وأكد حمدي علام رئيس الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية وعضو اللجنة العليا لإستلام القمح أن اللجان التي تم تشكيلها لإستلام الاقماح المحلية من الموردين في كافة أماكن الاستلام رفضت حتي الان حوالي 46 ألف جوال قمح نظرا لوجود حشرات وأتربه وغير مطابق لشروط التسليم وهي أن تكون الاقماح جيدة وليس بها حشرات أو أتربة وتكون منتجة هذا العام وغير مخلوطة بأقماح قديمة أو مستوردة مشيرا الي أنه هناك تنسيق وتعاون بين وزارة التموين ووزارات الزراعة والمالية والتجارة والصناعة ومجلس الوزراء وكافة أجهزة الدولة للعمل علي التيسير علي المزارعين لإنجاح موسم توريد الاقماح وإستلام أكبر قدر من الاقماح المحلية وأن غرف العمليات التي تم تشكيلها بمركز المعلومات بمركز الوزراء وبمدريات التموين بالمحافظات تعمل بصفة دائمة ويوميه لحل مشاكل الموردين.