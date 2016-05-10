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خلطة طبيعية لصناعة الشامبو في المنزل

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الثلاثاء 10-05-2016 17:43

يعتبر الشامبو من أهمّ المكوّنات التي تفيد الشعر وتنظفه وتحافظ على رونقه؛ لذا فإنّ عملية اختيار الشامبو الذي سيحقق لك هذه الأمور لن تكون سهلة. وعلى الرغم من امتلاء الأسواق بالكثير من أنواع الشامبو التجارية، قد تواجهين مشكلة في اختيار الشامبو الأنسب لك، بالإضافة إلى أنّ معظم أنواع الشامبو تحتوي على موادّ كيميائية ضارّة تؤذي الشعر. وبالنسبة إلى الأنواع التي لا تحتوي على هذه الموادّ الضارّة فهي ذات سعر مرتفع.
إليك أفضل طريقة للتغلب على كلّ هذه المشاكل والحصول على شامبو رائع للشعر من صنع يديك:

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1.شامبو جوز الهند والحليب
يتميز جوز الهند برائحته العطرة القوية، كما أنّ حليبه غنيّ بالموادّ الغذائية والدهون المفيدة في تغذية فروة الرأس والتخلّص من القشرة.
كلّ ما عليك فعله هو إحضار ثلث كوب من حليب جوز الهند، ونصف كوب من زيت جوز الهند، وقطرتين من زيت اللوز أو زيت شجرة الشاي، و10 قطرات من زيت اللافندر أو الزيت العطريّ المفضّل لديك، ثم امزجي المكوّنات معاً في وعاء نظيف واحفظيه في الثلاجة، وقومي برجّه قبل كلّ استخدام.
قد يستمرّ هذا الخليط من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، كما يمكنك استخدامه لتنظيف الجسم أيضاً.

2.شامبو الليمون والخيار
يحتوي الليمون على حامض الستريك الذي يترك شعرك نظيفاً، كما أنّ الخيار يعتبر مهدئاً ومبرّداً لفروة الرأس.
كلّ ما عليك فعله هو وضع ليمونة مقشّرة في الخلاط مع خيارة مقشرة، وضرب الخليط جيداً حتى تحصلي على قوام سميك قليلاً، ثم اغسلي به شعرك كالشامبو، ولكن احرصي على استخدام بلسم مرطّب بعد غسل شعرك؛ فالليمون قد يترك الشعر جافاً قليلاً.

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سيدتي