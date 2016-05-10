رجال يضعون المكياج والنتائج صادمة!

أثبت المكياج قوته في عالم الجمال، وتطوّرت تقنيات التجميل مثل الكونتورينغ والتونتورينغ والهايلايتينغ لإبراز جمال الوجه وتسليط الضوء على الصفات الجذابة. كما استُبدلت عمليات التجميل بأساليب المكياج التي تخفي كلّ العيوب، وتغيّر شكل الأنف، وتكبّر الشفاه، وترفع الوجنتين وغيرها. لكنّ قوّة المكياج انتقلت من التجميل إلى تحويل الشكل.

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انتشرت فيديوهات لرجال يضعون المكياج على انستقرام. وبعد أن حصدت هذه الفيديوهات نسبة مشاهدة عالية، كان لا بدّ من تسليط الضوء على قوة المكياج الذي يغيّر الوجه تماماً. وعلى الرغم من عدم موافقتنا على فكرة استخدام الرجال لمستحضرات التجميل، اخترنا لك هذا الفيديو لتكتشفي فقط أحدث أساليب المكياج الجديدة:

- نحت الوجه باستخدام كريم الأساس.

- تقنيات تكبير العين بالرموش المستعارة والأيلاينر.

- تصغير الأنف بالكونسيلر.

- تغيير شكل الشفاه بأحمر الشفاه.