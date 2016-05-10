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«داعش» يدفن 45 من عناصره أحياء

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«داعش» يدفن 45 من عناصره أحياء «داعش» يدفن 45 من عناصره أحياء

عناصر من تنظيم داعش – أرشيفية

نقل موقع “السومرية نيوز” العراقي عن مصدر مطلع من داخل محافظة نينوى اليوم الثلاثاء، أن تنظيم “داعش” قام بدفن 45 من عناصره الفارين من معركة قرية بشير جنوبي كركوك، وهم أحياء.

وقال المصدر، بحسب ما نقلته “د ب أ”  إن “تنظيم داعش قام بدفن جميع عناصره الفارين من المعركة، بقبر واحد في أطراف ناحية القيارة بمحافظة نينوى”، مؤكدًا أنهم “دفنوا وهم أحياء”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “سبب ذلك يعود الى هروبهم من المعارك مع القوات الأمنية والحشد الشعبي”.

ووفقًا للموقع، فإن تنظيم “داعش” يعيش حالة من الفوضى بعد تقدم القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي في جميع قواطع العمليات.

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