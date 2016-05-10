بالصور..إنشاء أول مصنعين لتجميع اللوحات الشمسية وإنتاج لمبات الليد فى الغردقة

مراسل«ONA»:

> لأول مرة في مصر ينفذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع مصنع لتجميع اللوحات الشمسية ومصنع لتصنيع اللمبات الليد في البحر الأحمر، بتكلفة تتجاوز 13 مليون جنيه بمدرسة الغردقة الصناعية بنين.

يتم تنفيذ المشروع لأول مرة في مصر بثلاث محافظات « البحر الأحمر –الإسكندرية – المنيا»، ويقوم بالإشراف على تنفيذ المشروع كلية الهندسة بجامعة عين شمس ومكتب استشاري هندسي متخصص بالقاهرة .

يهدف المشروع لتوفير لمبات الليد ليعمم إستخدامها في المحافظة، ومن ثم في المصالح الحكومية، وذلك لما توفره من طاقة كهربائية كبيرة، وتدريب الطلاب عملي على ارض الواقع، وتحفيزهم للعمل بالمصنعين بعد التخرج يأتي ذلك في إطار الاهتمام بالتعليم الفني في مصر.

كما يهدف إنشاء مصنع تجميع اللوحات الشمسية للاعتماد على الطاقة المتجددة والإنتاج الطبيعي مما سيساهم فى خفض نسبة استهلاك الكهرباء.