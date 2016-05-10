إصابة اثنين فى تصادم سيارة ملاكى بصدادات كمين فى البحر الأحمر

أصيب، اليوم الثلاثاء، شخصان جراء تصادم سيارة ملاكى كانت تسير مسرعة بصدادات كمين مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، تم نقل المصابين لمستشفى غارب المركزى، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر إخطارا من إحدى نقاط الإسعاف القريبة من كمين رأس غارب الشمالى، يفيد نقل شخصين مصابين بكسور وكدمات لمستشفى غارب المركزى بعد اصطدام سيارة ملاكى كانت تسير مسرعة بصدادات الكمين واستقرت فى النهاية على جانب الكمين بعد اصطدامها بشخصين.

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