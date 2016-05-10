أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
محافظ الغربية يزور مصابي تفجير مارجرجس بمستشفيات الجامعة -
رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية -
علي عبدالعال: «الطوارئ» تطبق على الإعلام والصحافة.. وتطبيق القانون على المخالف -
نائبة: مناهج الأزهر قنابل موقوتة.. وعبد العال: التعليم بالكامل بحاجة لتنقية -
صور| محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقدمان العزاء للأنبا بيشوي -
البرلمان يوافق علي مشروع تعديل الإجراءات الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

نائب يرفع «زجاجة مياه ملوثة» بالبرلمان ويتقدم ببيان عاجل لوزيرى الرى والإسكان

Google+ Print
نائب يرفع «زجاجة مياه ملوثة» بالبرلمان ويتقدم ببيان عاجل لوزيرى الرى والإسكان نائب يرفع «زجاجة مياه ملوثة» بالبرلمان ويتقدم ببيان عاجل لوزيرى الرى والإسكان

رفع سلامة الجوهرى عضو مجلس النواب، زجاجة مياه ملوثة بالجلسة العامة المنعقدة حاليا بالبرلمان، وقال: “مش لاقيين مياه نظيفة نشربها فى زفتى بعد خلط مياه الشرب بالصرف الصحى وزادت نسبة الفشل الكلوى”.

أشار”الجوهرى”، خلال كلمته اليوم، أنه سيتقدم ببيان عاجل إلى وزيرى الرى والإسكان، فى هذا الصدد، مشيرا إلى أن هناك محطة صرف زراعى بزفتى ونظرا لعدم وجود صرف صحى قام المواطنون باستغلالها فى الصرف الصحى لمنازلهم وأصبحت تصب فى نهر النيل، مما تسبب فى الكثير من الأمراض الخطيرة.

كانت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بدأت لمناقشة بعض الطلبات والبيانات العاجلة المقدمة من النواب، ومن المقرر أن يحضر رئيس مجلس الوزراء جلسة اليوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا