نائب يرفع «زجاجة مياه ملوثة» بالبرلمان ويتقدم ببيان عاجل لوزيرى الرى والإسكان

رفع سلامة الجوهرى عضو مجلس النواب، زجاجة مياه ملوثة بالجلسة العامة المنعقدة حاليا بالبرلمان، وقال: “مش لاقيين مياه نظيفة نشربها فى زفتى بعد خلط مياه الشرب بالصرف الصحى وزادت نسبة الفشل الكلوى”.

أشار”الجوهرى”، خلال كلمته اليوم، أنه سيتقدم ببيان عاجل إلى وزيرى الرى والإسكان، فى هذا الصدد، مشيرا إلى أن هناك محطة صرف زراعى بزفتى ونظرا لعدم وجود صرف صحى قام المواطنون باستغلالها فى الصرف الصحى لمنازلهم وأصبحت تصب فى نهر النيل، مما تسبب فى الكثير من الأمراض الخطيرة.

كانت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بدأت لمناقشة بعض الطلبات والبيانات العاجلة المقدمة من النواب، ومن المقرر أن يحضر رئيس مجلس الوزراء جلسة اليوم.