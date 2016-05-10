للمرة الثانية.. إحالة دعوى حل المجلس الأعلى للصحافة إلى «المفوضين»

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من أحمد عبد المطلب، المحامى وكيلًا عن محمود المناوي، إلى هيئة المفوضين، حسبما أفاد مراسلنا.

وتطالب دعوى المناوي، بحل المجلس الأعلى للصحافة، لعدم تنفيذه عدة أحكام قضائية صادرة لـ”المناوي”، بأحقيته في التعيين كرئيس تحرير لجريدة الأهرام، بدلًا من محمد عبد الهادي علام، رئيس التحرير الحالي.

وتعتبر هذة المرة الثانية التي تحيل فيها المحكمة الدعوى إلى هيئة المفوضين، وذلك لتعديل طلبات المحامي.

وتضمنت طلبات محامي “المناوي”، إعفاء رئيس المجلس الأعلى للصحافة من منصبه، لعدم تنفيذه أحكام قضائية واجبة النفاذ بأحقية محمود المناوي، برئاسة تحرير الأهرام، والإضرار بحقوق الصحفيين.