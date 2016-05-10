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عامر حسين لـ في الجول: شريط المباراة قد يكون حاسما في عقوبة بهاء مجدي

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عامر حسين لـ في الجول: شريط المباراة قد يكون حاسما في عقوبة بهاء مجدي عامر حسين لـ في الجول: شريط المباراة قد يكون حاسما في عقوبة بهاء مجدي

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات إن عقوبة بهاء مجدي لاعب الإسماعيلي ستتحدد بناءا على تقرير حكم مباراة الدراويش مع إنبي، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وكان مجدي قد وجه إشارة خارجة لجمهور الفريق الذي حضر لقاء إنبي.

وقال عامر حسين لـ FilGoal.com: "إذا جاءت إشارة مجدي في تقرير الحكم أو المراقب سيعاقب بناءا على التقرير".

وأضاف "لكن لو لم ترد في التقريرين، سنتجه لشريط المباراة".

وكان بهاء مجدي قد أشار لـFilGoal.com إلى أن استمرار سباب شخصين بعينهما هو ما أخرجه عن شعوره، فلا يعلم لماذا لم يتدخل أمن النادي.

وقدم بهاء عبر FilGoal.com اعتذاره عما حدث.

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